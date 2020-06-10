Москва, , 12:19 — REGNUM Едва ли инициатива ограничить период неоплаты выполненных транспортных работ 15 днями найдет поддержку, считает директор коммерческого департамента Itella в России Дмитрий Масальцев. Об этом он сегодня, 10 июня заявил ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что автоперевозчики готовят обращение в Государственную думу РФ.

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«Отсрочка платежа — это коммерческое договорное условие между клиентом и перевозчиком или экспедитором. На фоне снижения покупательского спроса и снижения объема продаж клиенты ожидают более льготных для себя условий по оплатам. Отсрочка платежа от стандартных 7−14 дней может увеличиваться до 30, 60 или в некоторых случаях до 90 дней. В любом случае, каждый месяц отсрочки имеет свою стоимость и составляет порядка 1,5−2% ежемесячно», — отметил Масальцев.

По его словам, еще лет 5−10 назад баланс между перевозчиками и экспедиторами определялся, в том числе, и условиями по оплате. «Перевозчики фокусировались на выполнении технических функций по доставке, имея с экспедитором, как правило, короткий срок оплаты. Они имели возможность серьезной экономии на вспомогательных функциях бизнеса, в том числе на коммерческом департаменте. Экспедиторы же брали на себя вопрос разрыва по срокам оплаты между перевозчиком и клиентом и фокусировались на клиентском сервисе, что позволяло клиентам экономить на своих логистических департаментах и не держать большой штат логистов, которые контролируют 20−50 контрактов с прямыми перевозчиками», — пояснил он.

Сейчас ситуация с кассовым разрывом прогнозируемо становится болезненной для перевозчиков, но это исключительно коммерческий вопрос и никак не законодательный, добавил Масальцев.