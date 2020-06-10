Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM За последние восемь лет в сельских территориях Ростовской области обеспеченность врачами на селе выросла на 27%, однако вопрос кадрового дефицита в медицине остаётся актуальным. Об этом донской губернатор Василий Голубев сообщил сегодня, 10 июня, на ежегодном, девятом отчёте перед депутатами регионального парламента, передаёт ИА REGNUM.

«Необходимо и дальше продолжать решать кадровую проблему. На устранение кадрового дефицита в здравоохранении в 2019 году направили 461 млн рублей. За год общая численность врачей и среднего медперсонала выросла на 533 человека. Укомплектованность врачами медицинских подразделений первичного звена достигла 80,4%, средними медработниками — 73,7%», — отметил глава региона.

Также Голубев уточнил, что в рамках программы «Земский доктор» в сельские территории за год привлечено 90 специалистов. В 2019 году на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» было направлено 8,7 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2020 года — в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции — стало известно, что на Дону не хватает врачей-инфекционистов, а также специалистов узкого профиля — анестезиологов и реаниматологов.

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