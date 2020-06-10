Бишкек, , 12:08 — REGNUM Исламский банк развития намерен предоставить правительству Киргизии кредит в размере $20 млн (1 мрд 373 млн рублей) на реализацию проекта «Развития орошаемого земледелия в Иссык-Кульской и Нарынской областях». Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Эти деньги обещают потратить на повышение уровня жизни сельского населения за счет развития сельского хозяйства и управления водными ресурсами с адаптацией к изменению климата.

Также этот проект направлен на увеличение экономической отдачи в цепочке создания стоимости для сельских жителей за счет увеличения мощностей после сбора урожая и усиления интеграции и рыночных связей.

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