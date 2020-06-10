Москва, , 12:03 — REGNUM Автоперевозчики пишут письмо в Государственную думу РФ с предложением ограничить период неоплаты выполненных транспортных работ 15 днями, потому что в период ограничений заказчики всё чаще начинают затягивать с платежами, и сейчас срок неоплаты достиг 60 дней.

Как заявил 10 июня ИА REGNUM начальник отдела российского экспедирования логистической компании «ДАКСЕР» Алексей Черкашин, случаи задержки оплаты действительно участились в период ограничений. По его словам, клиенты настаивают на увеличении отсрочки платежей до 60−90 дней. «На этом фоне задержки с оплатой становятся катастрофическими. Регулятор в этой части действительно отсутствует. Клиенты (заказчики) зачастую просто кредитуются таким образом», — отметил Черкашин.

Генеральный директор логистической компании «Точка-Точка» Артем Марчук считает, что тенденция налицо — спекуляция на ситуации с позиции силы.

«Деньги стоят денег. И это прямые затраты в цепочке. Рассрочка должна иметь экономический смысл — приносить доход перевозчику, отражая рыночную конъюнктуру. Даже, если на рынке принято давать отсрочку, то это лишь означает, что перевозчик несет эти затраты — закрывает кассовый разрыв из других источников, что влечет за собой дополнительные расходы, даже у крупных транспортных компаний. И в данном случае есть смысл поддержать малый бизнес, который в большей степени пострадал от «паузы» в экономике. То есть нужно усилить позицию перевозчика в диалоге с крупным клиентом. Да, это не рыночный механизм. Но, думаю, что дисбаланс на рынке требует вмешательства государства, чтобы не создавать избыточное давление в возникшем перекосе с целью избежать обрушения всей системы», — пояснил эксперт.

Он обратил внимание, что сейчас многие грузоотправители находятся в сложной экономической ситуации, на рынке наблюдается дефицит ликвидности. По его словам, необходимо искать другие стимулы для роста, а не повышать показатели за счет представителей МСБ.