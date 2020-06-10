Додома, , 11:57 — REGNUM Заместитель министра финансов Танзании Ашату Киджаджи заявила, что прирост населения не несет никаких негативных последствий для экономики и общества восточноафриканской страны, поскольку в Танзании достаточно ресурсов, чтобы обеспечить ими всех граждан в соответствии с политикой правительства по экономическому и промышленному развитию. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление Киджаджи в парламенте.

«Обычно прирост населения приносит пользу для развивающихся стран, поскольку их технологии не развиваются настолько быстрыми темпами, чтобы ускорить экономическое развитие», — заявила она.

Киджаджи подчеркнула, что для обеспечения растущего населения рабочими местами правительство начало реализацию масштабных проектов, таких как строительство ГЭС на реке Руфиджи, современной железнодорожной колеи, крупных и средних предприятий, модернизацию системы здравоохранения, развитие дорожной сети и расширение доступности бесплатного образования.

Она добавила, что в настоящее время человеческий капитал Танзании стабильно увеличивается на 2,7%. Киджаджи также подчеркнула, что даже первый президент Танзании Джулиус Ньерере полагал, что для развития страны необходимы три фактора — продуманная политика, эффективное управление и человеческий капитал.