Гори, Грузия, , 11:45 — REGNUM Больше остальных секторов экономики в Грузии пострадали туризм и сельское хозяйство. Такое 10 июня заявление сделал премьер-министр страны Георгий Гахария на встрече с фермерами в селе Никози края Шида-Картли, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Правительство Грузии, составляя план по выводу страны из сложившегося экономического кризиса, в первую очередь решило помогать предпринимателям, занятым в туристической отрасли. Но сразу после этого поддержку стали оказывать фермерам.

«Первый удар получил туризм, второй удар — сельское хозяйство, потому что сельское хозяйство планировало собирать яблоки, орехи, виноград, вино, огурцы, помидоры — все это предназначалось для туристов, которые не смогли приехать», — объяснил экономическую политику правительства Гахария.

Он добавил, что выделанная помощь фермерам в размере 300 млн лари (около $100 млн) является недостаточной, но пока это то, что может сделать государство.

Напомним, ранее министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила, что из занятых средств власти Грузии 2 млрд лари (более $650 млн) отложили в качестве резерва, на случай непредвиденных обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса.

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