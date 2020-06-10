Гори, Грузия, , 11:18 — REGNUM Сельское хозяйство в Грузии должно иметь возможности не только обеспечить продуктами жителей страны, но и поставлять продукцию на экспорт. Об этом 10 июня сказал премьер-министр страны Георгий Гахария на встрече с фермерами в селе Никози края Шида-Картли, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Сельское хозяйство в этой стране — это сфера, которая может в некотором плане не только накормить эту страну, но и иметь потенциал для экспорта», — сказал Гахария.

Премьер-министр отметил, что в этой области имеется достаточно серьезных проблем, но их нужно преодолевать. Он также заявил, что в сельском хозяйстве нужно проводить индустриализацию.

Стоит отметить, что в последние годы в Грузии начали сокращаться площади, используемые для сельского хозяйства, когда власти стали делать основную ставку на туризм. После начала пандемии коронавируса туристические потоки остановились, а ряд стран наложили ограничения на экспорт продуктов. В антикризисной программе, представленной общественности грузинским правительством, поддержка аграрного сектора не уступает помощи туристической отрасли.

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