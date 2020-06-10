Москва, , 11:15 — REGNUM Законопроекты о квотировании закупок у отечественных производителей в Госдуме назвали эпохальным событием, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

«Накануне поступило два законопроекта правительства, это те законопроекты, которые позволяют сформировать преференции для отечественного производителя, это возможность закупать продукцию и в рамках нацпроектов, и в рамках госконтрактов и вообще закупочной деятельности. Речь идет о корректировках в ФЗ-223 и 44. Это эпохальный рубеж, мы наконец-то отходим от экономических догм, в которых существовали достаточно долго», — заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Согласно поправкам, правительство РФ может получить право определять минимальную долю закупок государственными и муниципальными заказчиками товаров, произведённых в государствах — членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Также предлагается изменение сложившейся практики проведения госзакупок на основании использования характеристик иностранной продукции, в том числе при реализации нацпроектов.

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