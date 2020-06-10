Ярославль, , 11:11 — REGNUM В Ярославской области судостроительный завод «Вымпел», входящий в группу компаний «Калашников», спустил на воду морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М». Об этом сообщает официальный сайт предприятия.

Это третье «Комета», построенная на предприятии. Судно развивает скорость до 65 км/ч и может перевозить за один рейс до 120 человек. «Комета» отправится на Черное море, где сначала пройдут ходовые испытания.

Ранее произведенное судно работает по маршруту Севастополь — Ялта. Движение было открыто в 2018 году. За два навигационных периода «Комета» перевезла более 60 тысяч пассажиров.

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