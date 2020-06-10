Лиепая, Латвия, , 10:56 — REGNUM За первые пять месяцев 2020 года падение перевалки грузов в третьем по величине порту Латвии Лиепайском составило 13%. Об этом сообщил 10 июня управляющий свободной экономической зоной Лиепаи Янис Лапиньш в интервью журналистам программы «Утренняя Панорама» Латвийского телевидения.

«Мы надеемся по итогам года избежать существенного падения, и обслужить 7,5 млн тонн грузов», — сказал он.

Напомним, грузооборот в Лиепае снижается второй год подряд. В 2019 г. в порту было обработано 7,334 млн тонн грузов, что на 2,7% меньше, чем в 2018 г.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители порта Риги сообщили о падении в первом квартале 2020 г. объёмов перевалки грузов на 23,9%.