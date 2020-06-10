Тбилиси, , 11:01 — REGNUM Правительство Грузии отложило в резерв 2 млрд лари (более $650 млн) для страхования рисков, которые несет распространение коронавируса. Об этом 9 июня в интервью на телеканале «Палитраньюс» рассказала министр экономики Грузии Натия Турнава.

По ее мнению, мир столкнулся с самым сильным вызовом со времен Второй мировой войны. В связи с этим, как считает министр, Грузии необходимо было взять больше кредитов.

«Сегодня у нас есть моральное право по возможности увеличить займы. Важно то, что из этих 4 млрд 800 млн около 2 млрд лари мы отложили на депозите. Это для того, чтобы застраховать будущие риски», — сказала Турнава.

Стоит отметить, что правительство Грузии 9 июня представило на рассмотрение парламента проект измененного бюджета на 2020 год. В нем расходы на содержание правительство уменьшены на 600 млн лари (более $200 млн).

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