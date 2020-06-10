Киев, , 10:52 — REGNUM Согласно последним опросам, 49% жителей Украины до сих пор считают, что МВФ является причиной бедности в стране, заявил 10 июня украинский политический эксперт и общественный деятель Валерий Пекарь, комментируя официальное утверждение новой программы сотрудничества Киева и фонда.

«Ужасно, что мало кто на Украине понимает: деньги МВФ — самые дешевые из всех возможных и открывают доступ к другим деньгам. Круглосуточно из телевизора льется ложь об этом, создана людьми, имеющими корыстный интерес», — заявил Пекарь.

По его словам, жители страны не понимают, что альтернатива дешевым займам — или обесценивание денег, или какой-нибудь «бесплатный подарок Кремля».

Также эксперт с сожалением констатирует, что на самом деле именно МВФ является крупнейшим фактором реформ на Украине, «а не украинский народ или политические лидеры».

ИА REGNUM напоминает, что накануне МВФ утвердил новую 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долларов — «чтобы помочь справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки».

В Фонде хотят, чтобы Украина «сохранила при этом достижения» и продвигала небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать, что страна готова вернуться к росту, когда кризис закончится.

Главным условием подписания новой программы являлось принятие закона о продаже земли.