Москва, , 10:47 — REGNUM В России удалось снизить темпы роста розничного кредитования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

«В прошлом году мы ввели — спасибо вам за эту законодательную возможность — показатель долговой нагрузки заёмщика. Эта мера не даёт бесконтрольно расти закредитованности населения, людям попадать в долговую кабалу», — заявила Набиуллина.

«И по сути препятствует формированию кредитной пирамиды, которая угрожает и благополучию людей, и устойчивости банковской системы», — продолжила она.

По её словам, введение показателя долговой нагрузки с 1 октября 2020 года, в частности, привело к стабилизации в сегменте розничного кредитования, который до этого рос опережающими темпами.

«В результате к ситуации, когда мы вводили кредитные каникулы, чтобы поддержать людей, когда у них снижаются доходы из-за ограничительных мер, розничный кредитный портфель был относительно хорошего качества, а банки накопили буфер по необеспеченным кредитам 539 млрд рублей, который они могут распустить при ухудшении ситуации, чтобы абсорбировать эти убытки», — указала она.

По её мнению, подавляющее число заёмщиков сможет вернуться к нормальному обеспечению долга.