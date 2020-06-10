Киров, , 10:48 — REGNUM Работу в торговых центрах разрешено возобновить с 9 июня небольшим магазинам в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Решение о расширении перечня предприятий, которые могут возобновить свою работу при условии строгого соблюдения санитарных норм, в правительстве приняли на основании рекомендаций Роспотребнадзора области и решения заседания штаба по предупреждению коронавирусной инфекции.

Изменение в постановление «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области», учитывающее разрешение работы небольших магазинов, подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Возобновить работу могут объекты розничной торговли площадью до 400 кв. метров. Магазины могут находиться в торговых центрах, моллах или на рынках. Работа развлекательных центров в целом пока ограничена.

Также разрешено возобновить работу автошколам, а образовательным учреждениям — проводить государственные итоговые аттестации в очной форме, при строгом соблюдении необходимых санитарных норм.