Киев, , 10:43 — REGNUM МВФ в очередной раз ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году, сообщила пресс-служба фонда 10 июня.

В частности, по обновленной оценке МВФ, ожидается падение экономики страны на 8,2% в текущем году вместо 7,7% ранее.

Вместе с тем, эксперты организации считают, что в 2021 году украинская экономика снова начнет расти — в следующем году ориентировочно на 1,1%, а в 2022 году — на 3%.

Кроме этого, фонд прогнозирует, что официальная безработица на Украине в текущем году составит 12,6%, и не слишком уменьшится в следующие годы: в 2021 году ожидается 12%; в 2022 году — 11,5%.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле Верховная рада утвердила изменения в госбюджет Украины-2020, согласно которым, как ожидает правительство, экономика страны упадет на 5%.