Москва, , 10:41 — REGNUM Накопленные резервы не только на уровне государства, но и финансовых организаций, помогли России пережить кризисный период 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

«Не только низкая инфляция, но и накопленные резервы и созданная подушка безопасности не только на уровне государства, но и финансовых организаций, расширяют поле возможностей в сложные времена. Мы убеждаемся в этом сейчас на практике», — заявила Набиуллина.

В 2019 году золотовалютные резервы достигли 566 млрд долларов США — эта сумма включает средства ФНБ, которыми сейчас правительство пользуется для поддержки экономики, действуя в рамках бюджетного правила.

«Наша страна сталкивалась в последние годы с серьёзными шоками. Мы уделяли повышенное внимание к вопросам финансовой стабильности. Мы не можем предотвратить внешние негативные события, но мы можем снизить риски от таких событий для российской экономики», — добавила она.