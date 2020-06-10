Москва, , 10:36 — REGNUM Пониженный спрос в российской экономике создаст дополнительный дезинфляционный эффект, что даст основания для дальнейшего понижения ключевой ставки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

«По нашей оценке, дальше пониженный спрос будет оказывать дополнительное дезинфляционное влияние, поэтому у нас есть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки — для того, чтобы обеспечить поддержание инфляции на целевом уровне», — заявила Набиуллина.

По её словам, мягкая денежно-кредитная политика поддержит восстановление внутреннего спроса и вернуться экономике быстрее к своему потенциалу.