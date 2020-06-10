Рига, , 10:36 — REGNUM Временная администрация Риги отложила введение туристического налога до 1 января 2022 года. Об этом пишет 10 июня портал Lsm.lv.

По данным журналистов, решение о введение этого налога принято депутатами распущенной Рижской думы в докризисный период. Налог предусматривал сбор дополнительного евро в сутки с 1 января 2021 года с туристов, выбравших для ночёвки гостиницы или апартаменты в туристическом центре города.

Также принято решение до 31 октября 2020 года не взимать плату за продление или выдачу сертификата гида, которая равняется 50 евро.

Истощение потока туристов из-за пандемии коронавируса привело туристическую отрасль Латвии на грань банкротства.