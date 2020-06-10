Киев, , 10:34 — REGNUM Заместитель исполнительного директора МВФ, представитель Украины Владислав Рашкован сегодня, 10 июня, прокомментировал официальное утверждение новой кредитной программы для Украины, намекнув при этом, что Фонд продемонстрировал беспрецедентную поддержку Киева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рашкован напомнил, что накануне Совет директоров МВФ утвердил новую программу Stand-by для Украины на 18 месяцев и объемом в 5 млрд долларов. По условиям сотрудничества, все средства направляются в бюджет и более того, первый транш в 2,1 млрд долларов уже направлен на Украину.

«Украинская программа Stand-by — первая новая структурная программа (upper credit tranche program), которую утвердил Совет директоров МВФ с 26 марта этого года, когда Фонд перешел на работу в условиях карантина. С 26 марта и до сегодня утверждались только программы emergency financing или же немного видоизменялись условия ранее утвержденных программ», — утверждает он.

Также Рашкован утверждает, что 5 млрд долл украинской программы Stand-by — самый большой уровень поддержки фонда для всех стран мира с 26 марта этого года, если не считать 3 решения по FCL линиям для Колумбии, Перу и Чили.

«Спасибо всем, кто шел вместе по этому сложному пути. Теперь дело за малым — идти по программе, начиная с сегодняшнего дня», — резюмировал заместитель исполнительного директора МВФ.

ИА REGNUM напоминает, что в МВФ уже заявили — новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с последствиями кризиса путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки. При этом, подчеркнули в фонде, Украина должна сохранить достижения и продолжить проведение ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать готовность вернуться к росту, когда кризис закончится.

Отметим, что для утверждения нынешней программы Киев выполнил множество условий МВФ, главным из которых было утверждение закона о продаже земли.