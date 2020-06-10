Москва, , 10:34 — REGNUM Низкая инфляция позволяет Банку России переходить к снижению ключевой ставки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

«Задел низкой инфляции в начале этого года позволяет нам продолжить снижение ключевой ставки, причём более решительным шагом, несмотря на то, что внешние факторы, такие как падение цен на нефть, имели проинфляционный характер», — заявила Набиуллина.

Умеренная реакция инфляционных ожиданий на рост инфляции в конце 2018 и начале 2019 года дала Банку России основания смягчать денежно-кредитную политику в прошлом году и перейти осенью к нейтральной, а в апреле 2020 года — и к мягкой денежно-кредитной политике.

«Сейчас мы видим, что после двух месяцев всплеска роста цен уже в мае инфляционное давление — как рост цен в сезонно сглаженном выражении — вернулось близко к отметке 4%», — указала она.