Москва, , 10:30 — REGNUM Эффективная денежно-кредитная политика позволила сгладить остроту проблемы роста цен для граждан России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

«Мы видим, что последние годы социологические опросы указывают на снижение остроты проблемы цен для граждан. Это, конечно, итог нескольких лет удержания инфляции на уровне вблизи цели Банка России», — заявила Набиуллина.

Если говорить о средней инфляции за три года, с 2017 года, она составила 3,7% — что соответствует нашей среднесрочной цели по инфляции вблизи 4%