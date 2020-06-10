Москва, , 10:28 — REGNUM По итогам трёх лет российская экономика продемонстрировала достаточно умеренную динамику инфляции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

«Если говорить о средней инфляции за три года, с 2017 года, она составила 3,7% — что соответствует нашей среднесрочной цели по инфляции вблизи 4%», — заявила Набиуллина.

Она отметила, что российская экономика завершила 2019 год с инфляцией на уровне 3%, а первые месяцы этого года она была даже несколько ниже этого уровня.