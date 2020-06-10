Москва, , 10:25 — REGNUM Эпидемия коронавируса нарушила нормальную траекторию развития российской экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

«Коронавирус не просто на время заморозил нормальную жизнь — мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений. И, по сути, коронавирус сдвинул те траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система», — заявила Набиуллина.

По её словам, снятие ограничений в России даёт некоторые основания для оптимизма, но надеяться на быстрое восстановление экономической активности не следует.

«По нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления», — указала она.