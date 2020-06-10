Москва, , 10:24 — REGNUM Нефть марки Brent так и не смогла возобновить рост 9 июня, хотя в итоге удержалась над уровнем $40 за баррель и закрылась во флэте, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«На утренних торгах 10 июня котировки обосновались в районе $40,50, будучи по-прежнему не в состоянии определиться с четким вектором движения после недавнего отката от максимумов над уровнем $43.

Отчет Американского института нефти по запасам сыграл против рынка, отразив рост запасов сырой нефти на целых 8,4 млн баррелей на прошлой неделе, тогда как аналитики прогнозировали падение на 1,7 млн баррелей, ссылаясь на восстановление спроса.

Запасы дистиллятов увеличились на 4,3 млн баррелей против прогноза роста на 3 млн. Впрочем, в целом реакция рынка довольно сдержанная, поскольку игроки сосредоточены на официальном отчете минэнерго США, который выйдет позднее сегодня.

Тем временем в сегменте рисковых активов наблюдается дальнейшее угасание спроса и неопределенность, а доллар падает в преддверии завершения двухдневного заседания ФРС, которое определит дальнейший тон рынков в целом.

Для возвращения к росту Brent потребуется отраслевой драйвер, как, например, благоприятный отчет минэнерго в сравнении с цифрами API. Однако еще одним необходимым условием является спрос на риск, который на этой неделе нестабилен, а значит, и бычий потенциал нефти становится слабее», — считает эксперт.

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