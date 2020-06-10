Москва, , 10:21 — REGNUM Кризис 2020 года показал, что альтернатив политике ценовой стабильности и бюджетно-фискальному консерватизму нет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

«Весь прошлый год у нас прошёл под знаком дискуссий вокруг того, что ещё можно сделать, чтобы экономика росла быстрее? В этих дискуссиях постоянно проявлялось противопоставление стабильности и развития: так ли дорога нам низкая инфляция, низкий долг, профицитный бюджет, если они не трансформируются в рост», — заявила Набиуллина.

По её словам, эпидемия и падение цен на нефтяном рынке, которые произошли в этом году, эту «ложную дилемму».

«А дилемма, на мой взгляд, действительно ложная. Именно ценовая стабильность, консервативная бюджетная политика, накопленный запас прочности финансовой системы позволили нам принимать оперативные меры по борьбе с экономическими последствиями, чтобы помочь гражданам и бизнесу пройти этот объективно сложный период, чтобы вернуться к нормальной жизни, а экономике — к росту», — указала она.