Сеул, , 10:23 — REGNUM Южнокорейская химическая компания LG Chem продаст бизнес-подразделение по производству жидкокристалических поляризаторов (LCD polarizer) китайской компании. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, недавно представители LG Chem и Shanghai Shanshan Chemical подписали соответствующее соглашение о продаже общей стоимостью 1,3 трлн вон (~$1,1 млрд).

Известно, что перед официальной продажей бизнес-подразделения данное соглашение будет рассмотрено на общем собрании акционеров компаний.

Отмечается, что решение о продаже было принято LG Chem в рамках плана по развитию бизнеса в области OLED-дисплеев.

Бизнес-подразделение — это отдельный центр прибыли компании, деятельность которого ориентирована на работу с конкретным сегментом или разработку конкретного товарного предложения.