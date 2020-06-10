Пермь, , 10:14 — REGNUM Администрация Перми закупила 162 новые квартиры для жителей аварийных домов и детей-сирот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Глава города Дмитрий Самойлов подчеркнул, что закупка квартир муниципалитетом у застройщиков не только обеспечивает реализацию жилищных программ, но и поддерживает экономику строительной отрасли.

«По сути, город сейчас становится основным заказчиком. Мы увеличили показатели расселения аварийного жилья с 20 до 40−50 тысяч кв. метров в год благодаря участию в нацпроекте «Жилье и городская среда» и серьезному софинансированию из федерального и краевого бюджета. Это очень серьёзный объем для пермских строителей», — сказал он.

Напомним, в Перми в 2020 году планируют переселить из аварийного фонда 2,4 тысяч человек. Действующие в городе программы предусматривают два варианта расселения: предоставление соцвыплаты на покупку нового жилья или другое благоустроенного жилого помещения, расположенного в черте города и общей площадью равнозначной ранее занимаемому. Для этих целей муниципалитет закупает квартиры, в том числе в новостройках.

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