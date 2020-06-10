Саратов, , 09:56 — REGNUM На улицах Саратова продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Губернатор региона Валерий Радаев проинспектировал ход дорожных работ и потребовал синхронизировать ремонтные работы со вскрышными.

«Сроки вскрышных работ определяет местная власть. Все подобные работы с вами согласовываются. Дорога входит в план. Поэтому синхронизация работ должна войти в практику», — отметил глава области. По темпам проводимых работ тоже возникли нарекания: «Пять дорог ещё совсем не начинали. Исполняемость низкая. Такого не должно быть», — добавил губернатор.

На улице Григорьева должны провести испытания на теплосетях, после чего дорожники приступят к ремонту. Работы по улице Некрасова выполнены только на 35%. Валерий Радаев потребовал завершить ремонт до 12 июня.

Правительству и министерству транспорта поручено сопровождать дорожные работы в городе и оказывать содействие местной власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Саратова Михаил Исаев после проверки ремонта тротуаров остался крайне недоволен выполненными работами, что привело к увольнению главы одного из районов города.

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