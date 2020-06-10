Киров, , 09:56 — REGNUM Субсидии на общую сумму 388 млн рублей для выплаты заработной платы сотрудникам в период пандемии коронавируса получили предприниматели Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В пресс-службе уточнили, что на сегодня зарегистрировано 12 290 заявлений от предпринимателей на общую сумму 428 млн рублей, из которых большая часть субсидий выплачена.

Финансовая помощь также осуществляется банками, выдающими для этих целей кредиты с нулевыми ставками. По данным банков, которые привели в пресс-службе правительства региона, уже одобрено 295 заявок на общую сумму 707,5 млн рублей, из которых предпринимателям оказана помощь по 276 заявкам на сумму 673,7 млн рублей.

Также предпринимателям предоставляются «кредитные каникулы» сроком до полугода. Реструктуризацию кредитов на сумму 1,82 млрд рублей с учетом таких «каникул» получили 494 предпринимателя.