Уфа, , 09:54 — REGNUM Снять ограничения по площади при возведении новых домов, которые строятся в рамках инвестиционных проектов, часть квартир в которых будет предоставляться обманутым дольщикам, планируют в Башкирии. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Государственного Собрания — Курултая Башкирии.

По словам председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева, ранее в республике был принят закон, согласно которому инвесторы могли без торгов получить в аренду землю под жилищное строительство. При этом часть квартир в новостройке они должны были предоставлять обманутым дольщикам. Этот закон распространяется на новостройки площадью от 10 тысяч квадратных метров.

Толкачев подчеркнул, что в городах и районах с малым количеством населения данная норма не работает, поскольку сложно найти инвесторов для реализации таких больших проектов. Именно поэтому законодатели предлагают снять ограничение по площади жилья в новостройках, поскольку нужно, чтобы закон работал, а все обманутые дольщики скорее получали свои квартиры.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Киева протестуют обманутые покупатели жилья