Ташкент, , 09:34 — REGNUM Центральный банк Узбекистана планирует сократить процентные ставки по кредитам. Об этом заявил министр экономического развития и сокращения бедности республики Джамшид Кучкаров в эфире телеканала «Узбекистан 24».

Он напомнил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил обеспечить рост ВВП по итогам года на уровне 2%. Министр отметила, что поставленной задачи можно добиться за счет запуска предприятий, закрытых в период пандемии.

Кучкаров добавил, что экономический рост также планируется обеспечить за счет обеспечения предпринимателей оборотными средствами и пересмотра процентных ставок по кредитам. Её размер для предпринимателей может составить 16%, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Узбекистана увеличило расходы государственного бюджета в 2020 году на 5,5%, до 106,3 трлн сумов ($10,5 млрд).

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