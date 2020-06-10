Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Института экономики и мира (IEP), на которые ссылается газета «Известия».
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Помимо России в топ-5 стран, где экономические предпосылки позволяют давать позитивные прогнозы по восстановлению после кризиса, вошли Индонезия, Китай, Мексика и Австралия.
Росту российской экономике после пандемии, по мнению экспертов, будут способствовать низкий показатель безработицы, небольшой государственный долг, слабая зависимость от международной торговли и невысокие налоги, которые можно поднять для покрытия бюджетного дефицита.
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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня председатель правительства РФ Михаил Мишустин представил план восстановления экономики РФ после эпидемии коронавируса. Он предполагает три этапа. Задача первого этапа — до конца третьего квартала 2020 года стабилизировать ситуацию. В ходе второго этапа, который продлится до второго квартала 2021 года, планируется завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, сопоставимого с уровнем прошлого года. На завершающем этапе в 3−4 квартале 2021 года планируется выйти на траекторию устойчивого долгосрочного роста.
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