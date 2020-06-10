Сидней, Австралия, , 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Института экономики и мира (IEP), на которые ссылается газета «Известия».

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Помимо России в топ-5 стран, где экономические предпосылки позволяют давать позитивные прогнозы по восстановлению после кризиса, вошли Индонезия, Китай, Мексика и Австралия.

Росту российской экономике после пандемии, по мнению экспертов, будут способствовать низкий показатель безработицы, небольшой государственный долг, слабая зависимость от международной торговли и невысокие налоги, которые можно поднять для покрытия бюджетного дефицита.

«По оценке нашего института, чтобы восстановиться до уровня 2019 года, миру потребуется пять лет. Как только будут сняты карантинные меры, экономики стран придут в норму, но не на тот уровень, где они были до коронавируса», — подчеркнул глава Института экономики и мира Стив Киллелеа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня председатель правительства РФ Михаил Мишустин представил план восстановления экономики РФ после эпидемии коронавируса. Он предполагает три этапа. Задача первого этапа — до конца третьего квартала 2020 года стабилизировать ситуацию. В ходе второго этапа, который продлится до второго квартала 2021 года, планируется завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, сопоставимого с уровнем прошлого года. На завершающем этапе в 3−4 квартале 2021 года планируется выйти на траекторию устойчивого долгосрочного роста.

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