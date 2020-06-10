Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Американскому аукционному дому RM Sotheby's удалось выручить на торгах за модель суперкара Ferrari Enzo 2003 года выпуска 2 640 000 долларов (180 957 480 рублей). Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Проданный суперкар вышел ограниченным тиражом в 400 экземпляров. Он стал самым дорогим авто, проданным RM Sotheby's.

Стоит отметить, что с момента появления Enzo 17 лет назад стоимость модели выросла приблизительно в четыре раза. Новое авто стоило всего 652 830 долларов (44 747 905 рублей).

Автомобиль снабжён двухцветными гоночными креслами и поднимающимися вверх дверями.

Под капотом суперкара работает 651-сильный шестилитровый безнаддувный двигатель. С нуля до 96,6 км/час такой суперкар разгоняется всего за 3,3 секунды. Максимальная скорость авто равна 350 км/ч.

Сообщается, что до наших дней Ferrari Enzo дошел в отличном состоянии.

Ранее гендиректор Ferrari Луи Камиллери заявил, что из-за пандемии нового коронавируса автокомпания отложила официальные премьеры двух новых суперкаров на три-четыре месяца.

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