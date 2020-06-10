Сан-Паулу, Бразилия, , 09:18 — REGNUM Решение об открытии уличных магазинов, ранее закрытых из-за пандемии коронавируса, в связи со смягчением карантинных мер безопасности приняли власти крупнейшего в Бразилии мегаполиса — Сан-Паулу. Об этом 10 июня сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на мэра города Бруну Коваса.

По данным журналистов газеты, власти города заключили соответствующее соглашение с представителями розничной торговли и рынка недвижимости.

Теперь магазины, которые имеют отдельный вход с улицы, смогут работать с 11:00 до 15:00, риелторы — самостоятельно выбрать интервал для работы в четыре часа с учетом того, чтобы время начала и окончания их работы не совпадало с часами пик для избегания перегруженности общественного транспорта.

«Завтра (10 июня — ред.) мы надеемся подписать аналогичное соглашение с торговыми центрами, чтобы они смогли также возобновить работу с четверга (11 июня)», — рассказал мэр Сан-Паулу.

При этом торговые предприятия должны обеспечить соблюдение безопасной дистанции посетителями, наличие средств дезинфекции для них и более частую уборку и санобработку помещений. Также они должны будут продолжать измерять температуру посетителям и гарантированно проводить тестирование на коронавирус своим работникам. Следить за соблюдением данных мер станут 2 тысячи контролеров от префектуры.

Отметим, бразильский штат Сан-Паулу и его одноименная столица являются эпицентрами эпидемии коронавируса в стране, на данный момент в нем более 150 тысяч выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 при свыше чем 9,5 тысячи летальных исходов.