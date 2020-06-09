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На что жить? Набиуллина отчитывается о финансах: все новости

Сегодня, 10 июня, профильные комитеты Госдумы обсуждают проект постановления «О годовом отчёте Центрального банка РФ за 2019 год». В дискуссии принимает участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее отчёт был направлен в нижнюю палату парламента, документ отражает приоритеты Банка России и решения, которые принимал мегарегулятор, чтобы обеспечить ценовую и финансовую стабильность, развитие финансового рынка страны. В документе также содержится анализ внешних и внутренних условий функционирования Центробанка, его годовая финансовая отчётность и аудиторские заключения. По итогам обсуждения вопрос будет вынесен на пленарное заседание Госдумы. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.