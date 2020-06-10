Санкт-Петербург, , 08:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге начался следующий этап ослабления карантинных мер, принятых для борьбы с распространением нового коронавируса, который включает в себя разрешение на работу дилерских салонов. Об этом сообщается на сайте администрации города.

На данном этапе дилерские салоны могут начать свою работу только с соблюдением противоэпидемических предписаний и по предварительной записи клиентов.

С 9 июня в городе начали открываться магазины площадью не более 400 кв. м. При этом вход в торговое помещение должен быть отдельным. Под эти меры не попадают объекты, расположенные в торгово-развлекательных комплексах (ТРК). На сайте администрации сообщается, что в ТРК примерочные зоны должны быть закрыты, а допустимое число людей в зале не должно превышать 4 кв. м на одного человека.

Напомним, в апреле нынешнего года жители Санкт-Петербурга купили 2,6 тыс. новых легковушек, что на 73% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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