Нур-Султан, 10 июня 2020, 08:47 — REGNUM Правительство Казахстана перенесло сроки приватизации крупных государственных компаний на 2021−2023 годы, сообщили 10 июня в пресс-службе премьер-министра республики.
Глава правительства республики Аскар Мамин провел заседание государственной комиссии по модернизации экономики. Участники совещания отметили, что в план приватизации на 2016−2020 годы включены 167 активов.
На сегодняшний день план исполнен по 138 объектам. В процессе реализации, реорганизации или ликвидации находятся еще 21 компания. Вместе с тем из-за неблагоприятных рыночных условий отложена приватизация крупных госкомпаний.
Перенос сроков коснулся «Казмунайгаз», «Эйр Астана», «Qazaq Air», «Самрук-Энерго», «Казахстанские железные дороги» и других компаний.
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