Сеул, , 08:48 — REGNUM В мае 2020 года численность занятого населения в Южной Корее сократилась на 392 тыс. человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, на конец мая в стране на рабочих местах трудилось 26,93 млн человек.

Спад численности занятого населения в Южной Корее фиксируют на протяжении трех месяцев подряд. В апреле показатель сократился на 476 тыс. человек, в марте — на 195 тыс. человек.

Известно, что число работающего населения в сфере оптово-розничной торговли сократилось на 189 тыс. человек, в ресторанном и гостиничном бизнесе — на 183 тыс. человек, в сфере услуг — на 86 тыс. человек.

С другой стороны, в сфере здравоохранения и социального обеспечения, напротив, — увеличилось на 131 тыс. человек, в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства — на 54 тыс. человек, транспорта и логистики — на 50 тыс. человек.

Уровень занятости лиц от 15 и старше составил 60,2%, а людей в возрасте от 15 до 64 лет — 65,8%. Однако уровень занятости среди молодежи сократился на 1,4%, до 42,2%.

В мае число безработных граждан увеличилось на 133 тыс. человек, до 1,27 млн. Уровень безработицы вырос на 0,5%, до 4,5%, что является самым высоким показателем с 1999 года.