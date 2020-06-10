Томск, , 08:27 — REGNUM В Томской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будут заменены десять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). На переустройство ФАПов в Асиновском, Колпашевском, Парабельском, Кожевниковском, Чаинском и Томском районах в 2020 году региону выделено 48,8 млн рублей, сообщили в администрации области.

Уточняется, что подрядчик уже приступил к монтажу ФАПов в Новомихайловке, Итатке, Тахтамышево и Сафроновке Томского района. В конце июня начнётся монтаж коларовского ФАПа. Работы планируется завершить в июле.

Пять ФАПов в сёлах Копыловка, Нельмач, Варгатер, а также деревнях Сугот и Маракса заменят до конца сентября.

Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Томской области до 2024 года отремонтируют более сотни фельдшерско-акушерских пунктов.