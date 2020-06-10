Сеул, , 08:27 — REGNUM Объём денежной массы Южной Кореи в национальном определении (денежный агрегат M2) в апреле 2020 года составил 3,01 квдрдн вон (~$2,52 трлн), что на 1,1% больше по сравнению с мартом текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, это первый случай в стране, когда объём денежной массы превысил отметку 3 квдрлн (~$2,51 трлн).

Известно, что в январе текущего года показатель вырос на 0,7%, в феврале — на 1%, в марте — на 0,9%.

Сберегательные вклады увеличились на 15,1 трлн вон (~$12,6 млрд), адепозиты до востребования — на 8,5 трлн вон (~$7,1 млрд).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.