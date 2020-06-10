Москва, , 08:24 — REGNUM Торги по нефти 9 июня завершились небольшим снижением. Цена на нефть марки Brent скорректировалась на 0,32%, до $40,64, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

В первой половине дня цена снижалась до $39,83. Нефтяной рынок оказался под давлением на фоне отказа Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи. Трейдеры опасаются, что восстановление спроса будет не столь быстрым, как ожидалось,

Согласно представленным данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы нефти в США увеличились на 8,42 млн баррелей (ожидалось — 1,2 млн), запасы дистиллятов — на 4,271 млн баррелей (ожидалось +2,9 млн).

Запасы бензина сократились на 2,913 млн баррелей (ожидалось — 200 тыс.). Отчет минэнерго США с данными по запасам нефти и нефтепродуктов выйдет в 17:30 по мск.

Сегодня, 10 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $40,59 за баррель. Восходящий импульс от 3 июня угасает, но при этом сохраняется бычий тренд от минимума $15,90. Продавцы станут активными при пробое уровня $39,30.

В центре внимания участников рынка находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы, которое завершится сегодня. Результаты июньского заседания ФРС будут обнародованы в 21:00 по мск.

Если американский фондовый рынок отреагирует ростом на выступление Дж. Пауэлла, то по нефти можно ожидать восстановления до $42,70. Для возобновления ралли нужна положительная статистика по США и Китаю, чтобы показать инвесторам восстановление мировой экономики.

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