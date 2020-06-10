Москва, , 08:16 — REGNUM Рубль 9 июня незначительно подешевел к доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок после заметного роста в предыдущие дни, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Курс доллара поднялся на 0,59%, до 68,58 руб., курс евро — на 0,86%, до 77,69 руб., курс британского фунта — на 0,57%, до 87,30 руб.

Стоимость нефти марки Brent снижалась до $39,83. Курс доллара корректировался до 68,95 руб. С восстановлением цен на нефть рубль отыграл потери у доллара до 68,58 руб.

Сегодня, 10 мая, на торгах в Азии нефть Brent стоит $40,59 за баррель. Восходящий импульс от 3 июня угасает, но при этом сохраняется бычий тренд от минимума $15,90.

В центре внимания участников рынка находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы, которое завершится сегодня. Результаты июньского заседания ФРС будут обнародованы в 21:00 мск.

В 21:30 по мск состоится пресс-конференция главы ФРС США. От FOMC не ожидается изменения ставок. Участникам рынка будет интересно узнать, как сильные майские данные по занятости в США повлияют на экономические прогнозы регулятора.

Бычий тренд по рублю сохраняется. Стоит посмотреть, как доллар отреагирует на выступление Дж. Пауэлла, а потом оценить силы рубля для укрепления.

На Форекс курс доллара снизился до 68,48 руб. Пока цена торгуется ниже 69,56 руб., стоит рассматривать падение курса доллара до 67,70 руб.

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