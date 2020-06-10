Уфа, , 08:13 — REGNUM План возобновления работы предприятий потребительского сектора утвердил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, главой региона был подписан соответствующий указ. В документе содержится план по поэтапному снятию ограничений в Башкирии для предприятий и предпринимателей, которые непосредственно работают с гражданами.

Отмечается, что при ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе ограничительные мероприятия вновь могут быть возобновлены.

Сообщается, что министр здравоохранения республики Максим Забелин будет постоянно освещать ход реализации данного плана.

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