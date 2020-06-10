Прага, , 08:12 — REGNUM Патентные изображения и технические подробности самого бюджетного кроссовера компании Skoda разместило на своей странице издание IndianAutosBlog.

Называется новинка Kliq. Она будет продаваться только в Индии.

Модель построена на основе бюджетного варианта модульной платформы MQB A0. Именно с такой «тележкой» ранее был представлен кроссовер Volkswagen Nivus. Дизайн же новинки выполнен в духе концепт-кара Skoda Vision IN, премьера которого прошла в начале февраля нынешнего года на моторшоу в Индии.

Линейка двигателей Kliq представлена двумя силовыми агрегатами. Первый — турбированный мотор мощностью 110 «лошадей» и рабочим объёмом один литр. Производительность второго движка объёмом 1,5-литра составит 150 л. с.

Первый агрегат сочетается с 6-скоростной «механикой» или «автоматом», а второй с 7-скоростным «роботом». Привод модели исключительно передний.

Ранее стало известно, что чешская автокомпания Skoda намерена прекратить производство двух дизельных кроссоверов — Kodiaq Scout и Karoq Scout.

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