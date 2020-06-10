Москва, , 07:22 — REGNUM Специальный сервис, используя который представители бизнеса в России смогут получить данные о возможных налоговых льготах, создала и запустила Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ, сообщается на сайте ведомства.

Для получения соответствующих данных в форму необходимо ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя и выбрать применяемую систему налогообложения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс РФ о льготах для малого и среднего бизнеса, который пострадал от ситуации с пандемией коронавируса.

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