Владивосток, , 05:52 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко 10 июня представил депутатам Законодательного собрания ежегодный отчёт о собственной деятельности и работе краевой администрации за 2019 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Представляя основные итоги социально-экономического развития Приморья в 2019 году, Кожемяко заявил, что доходы регионального бюджета значительно выросли, что позволило реализовать большое количество социально значимых проектов, влияющих на качество жизни приморцев.

Также на 15% увеличился объём инвестиций и составил 179 млрд рублей.

По словам губернатора, продолжительность жизни в Приморье увеличилась до 71,3 года — прирост более 1%. Удалось оставить рост смертности на уровне 2018 года — 25,8 тыс. человек.

Число мер социальной поддержки выросло на 25%. За их получением обратились более 700 тыс. приморцев.

Депутаты приняли отчёт губернатора почти единогласно.

Отметим, что заседание Законодательного собрания проходило дистанционно в онлайн режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник Олега Кожемяко Татьяна Битлинская отчиталась о доходах за 2019 год в 1 млн 512 тыс. 76 руб. 36 коп. Второй помощник Ольга Усенко задекларировала доход в 1 млн 562 тыс. 106 руб. 46 коп. Сам Олег Кожемяко пока не отчитался о доходах за 2019 год, на сайте правительства Приморья обнародованы только доходы за 2018 год.