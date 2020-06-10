Новосибирск, , 05:15 — REGNUM В Новосибирской области в мае снизились потребительские цены на газовое моторное топливо и бензин марки АИ-92 — по сравнению с апрелем. Так, газовое моторное топливо за месяц подешевело на 14,1%, бензин марки АИ-92 — на 0,1%. Такие данные приводит Новосибирскстат.

«Новосибирская область сохраняет лидерство по доступности газового моторного топлива», — уточняет региональный орган статистики.

Отметим, что в мае литр газового топлива в Новосибирской области стоил 14,47 рублей, бензина марки АИ-92 — 40,95 рублей, бензина марки АИ-95 — 44,21 рубля, бензина марки АИ-98 — 50,36 рублей, дизельного топлива — 49,60 рублей.

При этом самая высокая цена на газовое и дизельное топливо зафиксирована в Туве (29,50 и 50,56 рублей соответственно), на бензин марок АИ-92 (42,27 рубля) и АИ-95 (44,73 рубля) — в Иркутской области, на бензин марки АИ-98 (50,52 рублей) — в Красноярском крае.