Магадан, Магаданская область, , 04:08 — REGNUM В Магаданской области фермеры получили субсидии в размере 29,3 млн рублей — посевная кампания продолжается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Сельхозтоваропроизводители Колымы намерены повторить объёмы 2019 года по посевам всех культур. Также планируется увеличить посевы картофеля на 5% по сравнению с прошлым сезоном. Однолетние травы на сено и силос высадят девять фермерских хозяйств на 5970 га земли, картофель — 17 хозяйств на 412,5 га, овощи — семь хозяйств на 48 га.

«К весенне-полевым работам приступили вовремя — в конце мая-начале июня. Уже посеяно 34,7% кормовых культур, 45,3% картофеля, почти половина от планируемых объёмов овощей. Заканчиваем посев овощей и посадку капусты, высадили 70% картофеля и большую часть однолетних трав. Посев задерживается в хозяйствах Ольского района и в селе Талон, так как ещё не «подошла» почва, которая проморожена. Ещё пока на пашне глубиной 15−20 см наблюдается лёд. В целом посевная компания идёт в штатном режиме», — рассказал министр сельского хозяйства Колымы Николай Кошеленко.

Власти Магаданской области разрабатывают порядок предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса — регион в условиях пандемии окажет фермерам поддержку по заключённым и нереализованным, а также по планировавшимся договорам на поставку произведенной продукции в апреле-мае 2020 года. На эти цели предусмотрены 18,9 млн рублей. Помощь окажут девяти хозяйствующим субъектам: трём крестьянско-фермерским хозяйствам, одной сельскохозяйственной организации и пяти предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии к посеву планируется 48,7 тыс. гектаров. Из них на зерновые культуры отведено 9,4 тыс. га, кормовые культуры — 30,2 тыс. га, из них однолетних культур — 16 тыс. га, многолетних — 10,1 тыс. га, картофеля 8,7 тыс. га, овощей открытого грунта 2,2 тыс. га.