Тегеран, , 08:12 — REGNUM 9 июня президент Ирана Хасан Рухани и его киргизский коллега Сооронбай Жээнбеков провели телефонный разговор, призвав друг друга к расширению экономических связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани подчеркнул успехи Ирана в борьбе с коронавирусом, в том числе в сфере производства медицинского оборудования иранскими наукоёмкими компаниями, отметив: «Несомненно, все страны должны помогать друг другу в защите своих народов от этого вируса».

Рухани также заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подготовил хорошую почву для расширения и углубления экономического сотрудничества Ирана и Киргизии. Президент также подчеркнул, что, несмотря на ограничения и давление со стороны Соединенных Штатов, Иран успешно борется с COVID-19 и даже может помочь в этом направлении некоторым дружественным странам, таким как Кыргызстан.

«Для развития экономического сотрудничества мы не должны ждать исчезновения коронавируса, мы можем наращивать торгово-экономические связи, соблюдая протоколы здравоохранения», — отметил иранский президент.

Президент Киргизии, в свою очередь, подчеркнул важность расширения и углубления связей между двумя странами и отметил, что Киргизия всегда будет оставаться другом и братом Ирана.

Он также высоко оценил медицинскую помощь Ирана кыргызскому народу в борьбе с COVID-19 и одобрил достижения Ирана в производстве медицинского оборудования во время пандемии.