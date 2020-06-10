Тегеран, , 08:56 — REGNUM Иранское министерство энергетики синхронизировало электрическую сеть Амара-Кархе (400 кВт) с Ираком для проведения оптимального энергоснабжения, что является важным достижением иранского правительства с целью контроля потерь электроэнергии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 июня.

В прошлом году министр энергетики Ирана Реза Ардаканян и старший заместитель министра энергетики правительства Ирака Нафаа Абдулсада Али Аль-Хмидави запустили операцию по соединению иранской энергосистемы с Ираком.

Эта операция была направлена на обеспечение большей устойчивости электроснабжения Ирана и Ирака, создание условий для экспорта электроэнергии и улучшение работы электросетей.

Между тем управляющий директор Iran Grid Management Company Давуд Фарокхзад заявил, что подготовлена почва для увеличения экспорта электроэнергии в Ирак. «Иранские и иракские диспетчерские центры были соединены между собой в Багдаде, а электросети были синхронизированы», — отметил он.

По его словам, экспорт иранской электроэнергии в Ирак находится на самом оптимальном уровне.

Ардаканян сослался на свою встречу с иракскими официальными лицами по вопросу соединения иранской и иракской энергосистем, заявив, что снижение потерь в энергосистеме, ремонт поврежденного оборудования, а также обучение иракских сотрудников являются одними из тем на повестке дня.